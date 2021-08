Wie is Josquin des Prez, de Elton John van z'n tijd, die 500 jaar geleden overleed en nu een eigen festival krijgt?

De muziek van Elton John valt misschien niet meteen te vergelijken met de missen en motetten van Josquin des Prez, maar net zoals Elton John vandaag was des Prez graag gezien bij de royals 500 jaar geleden. "Het is zoals met voetbalsterren vandaag, in die tijd had je ook toptransfers", legt Demuyt uit. "Voor een vorst was het erg belangrijk om bepaalde vooraanstaande kunstenaars in zijn entourage te hebben."

Zo komt het dat Josquin des Prez van hof naar hof trekt en dat hij Leonardo da Vinci ontmoet bij de adellijke familie Sforza in Milaan. Volgens sommigen is de muzikant die da Vinci daar begon te portretteren in 1483 niemand minder dan des Prez. Het schilderij hangt nu in de Pinacoteca Ambrosiana in Milaan. De recentere houtsnede bovenaan het artikel is een van de weinige andere afbeeldingen van de componist. Het originele portret is verdwenen.