Van "woestijnlynx" tot grijze wolf: wat is de impact van de grootschalige bosbranden op wilde dieren?

In Italië waren er meerdere brandhaarden in het nationaal park van Aspromonte, in Calabrië. Het park herbergt bijzonder oude bomen en zeldzame dieren zoals de plaatselijke bosslaapmuis (Dryomys nitedula aspromontis).

Het WWF maakt zich ook zorgen over de fauna op Sardinië. Het eiland behoort tot de rijkste gebieden qua biodiversiteit in het Middellandse Zeegebied. Er leven onder meer subsoorten van herten, die in de jaren 80 nog van uitsterven gered zijn. In het vuur zijn veel reptielen omgekomen, waaronder klokschildpadden. "Dat het vuur veel plaatselijke habitats heeft vernietigd - in de Abruzzen, op Sardinië, op Sicilië en in Puglia - betekent dat ecosystemen het nog moeilijker krijgen en meer verdeeld raken."