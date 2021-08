Zennebrug en Suikerkaai in Halle weer open voor verkeer: "Vroeger dan gepland"

18 maanden later kan het verkeer opnieuw gebruik maken van de vernieuwde Zennebrug. Dat is veel vroeger dan gepland zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (Vooruit): “We hadden voorzien om die brug in het late najaar open te stellen, maar het is veel vroeger. Vanaf vandaag is de brug weer open voor de aan- en afvoer naar het industriepark Denayer. Maar voor het grote publiek doen we dat pas vanaf 26 augustus omdat de Suikerkaai eerst nog een nieuwe toplaag krijgt.”