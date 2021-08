Weerman Frank Deboosere: "Zomer 2021 wordt natste zomer sinds het begin van de metingen in 1833"

De weerkundige zomer begint op 1 juni en eindigt op 31 augustus. Er zijn dus nog twee weken te gaan. Maar de voorlopige statistieken tonen al aan dat het een speciale zomer is geweest.



"Het heeft ontzettend veel geregend. Gemiddeld valt er tijdens de zomer in Ukkel 225 mm neerslag. Dit jaar zitten we al aan 361 mm regen. Het absolute record van natste zomer ooit sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel is de zomer van 1992 met 365 mm. Dat record zal dus zeker worden gebroken."