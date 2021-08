Zwembad van Ronse blijft rest van het jaar gesloten

Een technisch defect eind mei maakte dat een deel van de kelder van het zwembad onder water is gelopen. Dat bracht enorme schade toe aan de toestellen en de elektriciteitskasten in de kelder. Omdat aannemers en installateurs niet overeenkwamen over wie verantwoordelijk was , stelde Ronse een expert aan om uitsluitsel te brengen en kwam het tot een gerechtelijke procedure. Volgens schepen Joris Vanhoucke (CD&V) had die expert connecties met een van de aannemers. Daarom moet er een nieuwe onafhankelijke expert komen.