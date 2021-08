Afgeslankte versie van de Vredefeesten zorgt voor gemengde reacties in Sint-Niklaas: "Minder spectaculair"

Ook bij de volgende edities van de Vredefeesten zal het stadsbestuur rekening moeten houden met hinder. "Wij zullen onze conclusies moeten trekken uit de Vredefeesten van dit jaar, want door de herinrichting van de Grote Markt zullen we in de toekomst ook beperkt worden", zegt De Meyer. "Maar we moeten er het beste van maken en iets opbouwen waar we fier op kunnen zijn."