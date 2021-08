Afghaanse journaliste smeekt NAVO-baas: "Alstublieft, breng ons niet terug in dezelfde situatie als 20 jaar geleden"

"Duizenden vrouwen zijn onzeker over de toekomst en over wat er met hen zal gebeuren", zei ze in tranen. "Ze vragen zich af wat die voorbije 20 jaar waard waren, toen de NAVO en de internationale gemeenschap in Afghanistan waren. En nu gaan we weer 20 jaar terug in de tijd. Alstublieft, erken de taliban niet en breng ons niet terug in dezelfde situatie."