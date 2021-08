België officieel vogelgriepvrij verklaard

Van het coronavirus zijn we nog niet meteen af, maar van hoogpathogene aviaire influenza, kortweg vogelgriep, zijn we sinds maand officieel verlost. En dat is goed nieuws voor bedrijven die pluimvee verhandelen, want door de ziektevrije status wordt handel in pluimvee met derde landen weer mogelijk.

De vogelgriep-misère begon eind vorig jaar: op 1 november 2020 werd een “periode van verhoogd risico” afgekondigd in België, nadat vogelgriep bij wilde vogels in Nederland werd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan werden maatregelen getroffen genomen om de verspreiding van het virus in te dijken.