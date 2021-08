Twee doden en 24 gewonden bij bosbranden in Zuid-Frankrijk

Bij de hevige bosbranden in het Zuid-Franse departement Var hebben twee mensen het leven gelaten. Een man werd gevonden in zijn huis, dat door het vuur werd vernield. Over de tweede overledene is nog weinig bekend­gemaakt. 24 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 brandweerlieden. De meeste gewonden hebben rook ingeademd of hebben kleine verwondingen opgelopen door het vuur. Dat meldt het departement Var in een mededeling.