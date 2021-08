Commissie van toezicht : "Overbevolking in gevangenis Begijnenstraat zal nog erger worden"

Minister van Justitie Van Quickenborne maakte in juni bekend dat vanaf 1 december ook gevangenisstraffen onder de 3 jaar uitgezeten moeten worden. Op die manier wil hij straffeloosheid tegengaan. Het zal, net zoals bij de straffen boven de drie jaar, een strafuitvoeringsrechter zijn die beslist hoe die straf uitgevoerd moet worden. Dat kan bijvoorbeeld beperkte detentie, elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling zijn. In afwachting van die beslissing moeten de criminelen verblijven in een arresthuis.



”Bij de commissie van toezicht in Antwerpen, een onafhankelijk orgaan dat de situatie in de gevangenissen in de gaten houdt, deed dat de alarmbellen rinkelen. Zij zijn bang dat hierdoor de druk op het arresthuis in de Begijnenstraat in Antwerpen onhoudbaar zal worden. "De situatie is daar nu al onmenselijk: er zitten zes- tot zevenhonderd gedetineerden terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 439 mensen. Veel éénpersoonscellen worden gebruikt door 3 personen. Mensen moeten op de grond slapen en over elkaar kruipen als ze bijvoorbeeld naar het toilet willen", vertelt Frederik Janssens van de commissie van toezicht.

Minister van Justitie Vincent van Quickenborne laat weten dat er volop gewerkt wordt aan extra plaatsen. Zo opent er binnen 4 jaar (2025) bijvoorbeeld een nieuw arresthuis op Nieuw-Zuid met plek voor 440 gedetineerden. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in zinvolle detentie, meer mogelijkheden om te werken en een betere begeleiding om te vermijden dat mensen opnieuw criminele feiten zullen plegen.