Coronablog - Cijfers zetten stijgende trend verder met 57 opnames per dag, paus over vaccineren: "Daad van liefde"

Ondanks de harde lockdown die nu al weken van kracht is in onder meer Sydney is er in de Australische deelstaat New South Wales (NSW) opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Staatspremier Gladys Berejiklian verklaarde dat er op 24 uur tijd 633 extra gevallen werden opgetekend. Ook werden er drie nieuwe covidoverlijdens genoteerd.

Sydney is al sinds eind juni in lockdown, maar dat lijkt voorlopig niet het verhoopte resultaat op te leveren en de delta- of Indiase variant blijft zich roeren.

Australië slaagde er lange tijd in om de coronapandemie stevig in te dijken door zijn grenzen te sluiten en strikte lockdowns te hanteren. Maar die aanpak lijkt niet bestand tegen de zeer besmettelijke deltavariant. Bovendien loopt ook de vaccinatiecampagne in het land niet vlot. 27 procent van de Australiërs is inmiddels volledig gevaccineerd.