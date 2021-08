Politie Westkust waarschuwt voor valse politieagenten

De politie Westkust (Koksijde, Nieuwpoort, De Panne) waarschuwt voor 2 oplichters, die zich voordoen als politieagenten. Gisteren trapte een 26-jarige man aan de Kaai in Nieuwpoort in de val. Hij kreeg zogezegd een boete omdat hij had overgestoken zonder het zebrapad te gebruiken. Daarom moest hij onmiddellijk 100 euro cash betalen. Pas toen het duo weg was, besefte hij dat hij was opgelicht en belde hij de echte politie.

De politie Westkust verspreidde meteen een bericht via de app Buurtpreventie24 om buurtbewoners te waarschuwen. Ook de patrouilles en andere politiezones werden ingelicht. Wie het duo van valse politieagenten opmerkt, belt best onmiddellijk het alarmnummer 101.