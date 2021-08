Van drughandel tot telecom en vastgoed: hoe de taliban vorig jaar 1,6 miljard dollar aan inkomsten binnenhaalden

Afghanistan is dan wel een arm land, de ondergrond is dat niet. Ook in de Oudheid voerden karavanen met ezels -lang voor de Zijderoute- ertsen en edelstenen zoals lapis lazuli en robijnen naar de oude beschavingen in Mesopotamië vanuit de mijngebieden in Badakhshan, een streek in het noordoosten van Afghanistan. In de Middeleeuwen financierde die export en de centrale ligging langs de Zijderoute tussen China, India en Europa prachtige bouwwerken in onder meer Herat en Mazar-e Sharif.