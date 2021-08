Derde prik wordt ook in vaccinatiecentrum gezet: "Het is stilaan rustiger, dus dat kunnen we aan"

Het vaccinatiecentrum De Soeverein in Lommel blijft trouwens nog open tot en met 30 augustus en dan gaat het dicht. "Vorige week was het nog heel druk, omdat we ernaar gestreefd hebben om alle mensen boven de 12 jaar een tweede prik te geven voor de start van het nieuwe schooljaar en daar zijn we ook in geslaagd", zegt Maarten Mulkers. "Maar sinds deze week is het een pak rustiger, waardoor we blij zijn dat we vanaf 30 augustus kunnen afschakelen. Anders zou het niet meer efficiënt zijn en dat kan voor frustratie zorgen." Mensen van Noord-Limburg kunnen wel nog altijd terecht in het vaccinatiecentrum van Peer.

Maar eerst zijn er nog 2 open prikdagen. In Peer zal dat volgende week dinsdag zijn, op 24 augustus. En in Lommel op maandag 30 augustus, op de allerlaatste dag daar dus. De bedoeling is om mensen die nog niet gevaccineerd zijn, of mensen die hun tweede prik van AstraZeneca gemist hebben, toch nog een kans te geven om die te komen halen. Vooraf inschrijven is niet nodig.