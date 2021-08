Dertigtal bewoners in Torhout geëvacueerd door explosiegevaar na gaslek

Enkele van de buurtbewoners, die moesten geëvacueerd worden, waren Cindy Naeyaert en haar dochter Zoë: "Wij werden wakker gemaakt door een luid gebonk op onze voordeur van de brandweer. Ze zeiden dat we daar vlug weg moesten en zeker niets meer mochten aansteken. Toen zijn we nog in pyjama met onze hond naar buiten gelopen. We hadden geen tijd om andere kleren aan te trekken". Rond 10.30 uur was het explosiegevaar geweken.