Doden bij protest tegen de taliban in Jalalabad: ook in Kaboel treden de taliban brutaal op tegen burgers

Het blijft blijkbaar niet bij woorden: in een video is te zien hoe vicepresident Saleh overleg pleegt met minister van Defensie generaal Bismillah Mohammedi en met Ahmad Massood, de zoon van de legendarische Tadzjiekse krijgsheer Ahmad Shah Massood die net voor 9/11 vermoord werd door Al Qaeda. De video zou aantonen dat het verzet zich organiseert in de Panshirvallei ten noordoosten van Kaboel, waar Massood in het verleden met succes stand heeft gehouden tegen de Sovjets, maar nadien ook tegen de taliban.

Als Saleh en Massood hun zin krijgen, betekent wellicht een heropstanding van de "Noordelijke Alliantie", een coalitie van minderheden zoals Tadzjieken, Oezbeken en sjiitische Hazara's tegen de taliban en aangevuld met gevluchte regeringssoldaten. Twee andere bekende toplui van die alliantie -de Tadzjiek Atta Mohammed Noor en de Oezbeek Rashid Dostum- zijn onlangs kunnen ontsnappen over de grens met Oezbekistan.

Overigens is vandaag bevestigd dat de zondag gevluchte Afghaanse president Ashraf Ghani is aangekomen in de Verenigde Arabische Emiraten.