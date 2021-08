Izegemnaar probeert Afghaanse medewerkers van Moeders Voor Vrede op evacuatielijst te krijgen

"Om de medewerkers uit Afghanistan succesvol te evacueren moeten we 3 stappen zetten. Ten eerste moeten we controleren of zij en hun families veilig zijn. Voorlopig is dat zo, omdat zij allemaal zijn ondergedoken voor de taliban. Als tweede stap moeten we ze ook effectief op die lijst krijgen van de Belgische overheid, zodat ze tijdelijk ons land binnen mogen. En de laatste en moeilijkste stap is om die mensen ook veilig naar de luchthaven te kunnen brengen. Als we kijken naar de beelden van op de luchthaven in Afghanistan zal dat laatste zeker niet evident zijn", vertelt Dries.

Volgens Dries is de situatie in Afghanistan heel plots gekeerd. "Het nieuws kwam natuurlijk niet onverwacht. Toen de vredesgesprekken bezig waren onder leiding van Trump dachten we al "Oei, op deze manier wordt de taliban wel heel erg gelegimiteerd en erkend". Maar dat het zo snel zou gaan nadat de VS hun legertroepen hadden teruggeroepen, had niemand zien aankomen. Als je kijkt hoeveel Afghaanse Belgen vastzitten en niet de tijd hadden om weg te geraken, dan is het duidelijk dat alles heel snel en onverwacht is gebeurd."