Verenigde Staten kondigen voor allereerste keer watertekort af in Colorado Rivier

Lake Mead, het waterreservoir dat gecreëerd is door de Hoover Dam in het westen van de Verenigde Staten, is tot op zijn laagste punt ooit gezakt. Lake Mead is het grootste kunstmatige meer van de VS en ligt op zo'n 50 kilometer ten oosten van Las Vegas. Ook het waterpeil van Lake Powell, het op één na grootste stuwmeer van de VS, ligt op een historisch dieptepunt.

De Amerikaanse federale regering heeft vanwege de droogte voor de allereerste keer ooit een watertekort afgekondigd. "We halen er meer water uit dan erin komt," zegt Matthew Lachniet, paleoklimatoloog, aan BBC News.