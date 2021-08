16 Belgen met Nederlandse vlucht geëvacueerd uit Kaboel, 1 Belg met Franse vlucht

Ons land stuurt zelf ook transportvliegtuigen naar Afghanistan. Het gaat om twee C-130-vliegtuigen en één nieuwe A-400M van het Belgische leger. De eerste C-130 is rond de middag opgestegen. Kort daarop is de tweede C-130 vertrokken en vanmiddag volgt nog een A-400M. De bestemming is in eerste instantie de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

Volgens Defensie kan een eerste evacuatievlucht uit Kaboel vrijdagmorgen plaatsvinden.