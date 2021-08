Forse stijging dodentol Haïti: al bijna 2.000 doden gemeld

Een volle vier dagen na de zware aardbeving kwamen er nog altijd gewonden naar het ziekenhuis van L’Asile, diep in het zuid-westen van het land. De gewonden, met gebroken armen of benen, waren vanuit het platteland niet eerder tot bij het ziekenhuis geraakt. Het is tekenend voor de situatie in Haïti. Een totaalbeeld van de omvang van de ramp is er niet, de balans kan nog zwaar oplopen. Gisterenavond meldden de Haïtiaanse autoriteiten 1941 doden, een stijging van het aantal doden met maar liefst 500. Het aantal gewonden is intussen opgelopen tot 9900.