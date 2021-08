Gezocht: Vrijwilligers om kikkers uit bouwput te redden

In de Lemanstraat in Sint-Katelijne-Waver is enkele jaren geleden een café met zaal afgebroken. Vervolgens is een put gegoten om bouwwerken te beginnen. Toen is de aannemer failliet gegaan en hebben de werken jaren stil geleden. Nu de werken eindelijk worden heropgestart, staat de aannemer samen met Natuurpunt voor een nieuwe uitdaging: de vele kikkers (en andere waterdieren) redden die zich in het water van de bouwput gevestigd hebben.