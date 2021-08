Gouverneur West-Vlaanderen wil warmtecamera's over hele kustlijn om transmigranten op te sporen

Vorig jaar werd er al eens een test uitgevoerd met zo'n warmtecamera in De Panne en dat was meteen een succes. De hulpdiensten hebben toen 2 bootjes met mensen kunnen redden. Ze waren in moeilijkheden geraakt op zee. De camera's kosten zo'n 300.000 à 400.000 euro per stuk. De gouverneur van West-Vlaanderen wil dat Europa en Vlaanderen daarin investeren. "Het zal echt de veiligheid verhogen. De tijd dat men met patrouilles op het strand rondloopt, is voorbij. We hebben daar ook geen mankracht meer voor. We moeten het probleem dus op een andere, meer innovatieve manier, oplossen. Als gouverneur wil ik dat gerust coördineren", besluit Decaluwé.