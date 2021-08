Gwendolyn Rutten pleit voor verplichte vaccinatie voor iedereen

"In Brussel zijn de cijfers ontzettend slecht", zegt Rutten. "We zien dat zo'n vaccin maar werkt als echt iedereen meedoet. Gebeurt dat niet, dan blijft dat virus circuleren, dan komen er mutaties en dan vrees ik dat we de vrijheid waar we allemaal zo naar snakken toch niet zo gauw zullen terugkrijgen." Dat is een reden, volgens de burgemeester van Aarschot, om het vaccin te verplichten voor iedereen. Zoals bij polio."