Werken aan Straatsburgbrug in Antwerpen van start, brug 6 maanden deels afgesloten na verzakking wegdek

In februari is een deel van het wegdek van de Straatsburgbrug in Antwerpen verzakt, omdat er grond onder de brug weggespoeld was. "We vermoeden dat dat het gevolg was van nutswerken onder het wegdek, maar daar kunnen we nog geen definitieve uitspraak over doen", legt Gilles Van Goethem van het Agentschap Wegen en Verkeer uit.