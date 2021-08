Inschrijvingen waarschuwingssysteem BE-Alert nemen jaarlijks toe in Oost-Vlaanderen: bijna verviervoudigd

Elk jaar stijgt het aantal inschrijvingen voor het alarmeringssysteem BE-Alert in Oost-Vlaanderen. Het systeem stuurt een sms bij rampen of crisissituaties. De uitwerking van BE-Alert kwam na de Pukkelpopstorm in een stroomversnelling. "Door de Pukkelpopramp in 2011 was er veel politieke aandacht voor alarmering", vertelt Laura Demullier van het Nationaal Crisiscentrum.