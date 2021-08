Lage-emissiezone in Gent wordt niet groter, maar wel bijkomende maatregelen voor betere luchtkwaliteit

De huidige lage-emissiezone (LEZ) in Gent geldt nu alleen in de straten binnen de stadsring, exclusief de stadsring (R40) zelf. De uitbreiding van de zone stond na de laatste gemeenteraadsverkiezingen op vraag van Groen wel degelijk in het bestuursakkoord van 2018, maar al snel werd duidelijk dat vooral coalitiepartner Vooruit bezorgd was over de sociale gevolgen van die maatregel.