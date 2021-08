Lennert Coorevits van Compact Disk Dummies na Pukkelpopstorm: "Als het onweert tijdens een concert, ben ik er niet gerust op"

Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat een zware storm over het festivalterrein van Pukkelpop in Hasselt raasde en een tent liet instorten. Daarbij vielen toen 5 doden. Lennert Coorevits uit Desselgem van de Compact Disk Dummies stond helemaal vooraan in die tent voor het concert. "Ik stond samen met mijn maat op een van de eerste rijen omdat we echt graag die band wilden zien optreden. Vele anderen kwamen in de tent schuilen voor de regen en de hagel. Plots viel een van de schermen naar beneden. Daarna schoot er een zeil van de tent los. Pas toen konden we zien hoe hard het buiten aan het stormen was. Daarna begon andere stukken van de tent los te schieten. Iedereen stormde richting de uitgangen naar buiten. Op dat moment was er heel veel chaos en daarna is de tent uiteindelijk volledig ingezakt."

Vlak na de storm reageerden Lennert en zijn beste vriend in een kort interview voor het journaal op het hele gebeuren. "Wij waren één van de eersten die konden geïnterviewd worden voor de camera. Ik heb het fragment na mijn thuiskomt nog heel veel teruggezien op televisie. Tijdens het interview heeft mijn beste vriend een verband rond zijn hoofd. Hij was een van de vele lichtgewonden. Toen we naar buiten liepen had hij een van de losgeschoten palen tegen zijn hoofd gekregen. In alle chaos ben ik ook met hem meegeweest naar de turnzaal, die ingericht was als een soort van veldhospitaal. Het was heel bevreemdend om die baxters aan de sportrekken te zien hangen. Ikzelf en de rest van de vriendengroep, die nog op de camping was, raakten gelukkig niet gewond", herbeleeft Lennert het festival.