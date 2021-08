Slaagt Marieke Blomme er vandaag in om als eerste vrouw ooit de Belgische kustlijn af te zwemmen?

Marieke Blomme uit Mariakerke zwemt al bijna 20 jaar in open water. Na het wereldrecord van Matthieu Bonne uit Bredene vorig jaar begon het ook bij haar te kriebelen om de volledige Belgische kustlijn af te zwemmen. Dat betekent 67 kilometer in totaal, van De Panne naar Knokke-Heist. Geen enkele vrouw deed het haar voor. Maar zal ze erin slagen? "Ik hoop vooral dat ik aankom", vertelt ze aan Radio 2. "Het zou leuk zijn mocht ik er maar 18 uur over doen. Niet per se om het wereldrecord te breken, maar eerder om praktische redenen. Zo moet ik maar 1 keer 6 uur tegen de stroom in zwemmen. Ik weet niet of het haalbaar is. Alles moet goed zitten: mijn fysiek, de windrichting, de stroming ..."