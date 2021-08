Milieuvriendelijk "vaccin" ontwikkeld tegen de aardappelziekte: "Geen chemisch bestrijdingsmiddel"

De planten kunnen elkaar verwittigen dat de ziekte er is: "Een aangetaste plant, die in de buurt staat van een gezonde plant, verwittigt die laatste dat de ziekte op komst is. Zo kan de gezonde plant zijn resistentiemechanisme aanzetten." Op dit moment doen de planten dat in de praktijk ook al een beetje, legt de professor uit: "Maar nu is de concentratie van die vluchtige stof nog veel te laag om een resistentie bij de gezonde planten op te wekken. Er is een hogere dosis nodig om effect te zien."