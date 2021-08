MIVB start dit jaar renovatie van spoorwerkplaats in Anderlecht

"De renovatie is belangrijk voor het voortbestaan van de site en de uitbreiding van de activiteiten van de MIVB", zegt An Van Hamme van de MIVB. De oude directeurswoning die momenteel niet in gebruik is, wordt volledig opgeknapt. Daar komen kantoren en vergaderruimtes. De oude steenkoolsilo aan de kant van het kanaal wordt gerenoveerd om er nadien een onthaal en opleidingscentrum te installeren.

Ook de omgeving van de spoorwerkplaats wordt aangepakt. Op de site komt meer groen en er komt een buurtweg voor voetgangers en fietsers tussen de Demetskaai en de Birminghamstraat. "Dat zal voor een snelle verbinding zorgen naar het metrostation Jacques Brel", zegt Van Hamme.