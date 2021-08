Na 11.000 jaar opnieuw rendieren in natuurgebied De Teut in Zonhoven 

De levensgrote beelden van de rendieren zullen opgesteld staan langs een nog aan te leggen 'rendierenjagerspad'. Het pad van 4 kilometer lang voert de wandelaar terug naar de prehistorie. Rendieren zullen er zoals destijds grazen en rondlopen in uitgestrekte grasvlakten. Via geluidspalen krijgt de bezoeker van De Teut uitleg over het leven van de prehistorische mens.

De echte blikvanger wordt ongetwijfeld een reconstructie van het geraamte van een mammoet. Die komt in de Kuil, een plek die nu vooral bekend is van het veldrijden. Het nieuwe educatieve pad is een gezamelijk initiatief van de gemeente Zonhoven en de provincie Limburg.