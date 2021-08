Nieuwe aanvraag voor windmolens in Gingelom: “Bezwaarschriften moeten nu opnieuw worden ingediend”

Door een kleine wijziging aan te brengen in de aanvraag, moet de procedure helemaal opnieuw doorlopen worden. Burgemeester Patrick Lismont (Vooruit-Goesting): “Bij de eerste aanvraag werden een honderdtal klachten ingediend omdat de windmolens nogal dicht bij de kern van Montenaken liggen. We spreken over een 500 tot 600 meter. Mensen waren daar niet gelukkig mee. Nu moeten we zien wat de nieuwe procedure zal opleveren, maar we zullen als gemeentebestuur opnieuw een negatief advies geven.”