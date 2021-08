Nieuwe fiets- en voetgangersonderdoorgang onder belangrijke invalsweg voor Gent geopend

Schepen Filip Watteeuw (Groen): "Dit is een deel van het Westerringsspoor dat dé fietsring rond Gent moet worden. Die zorgt voor een verbinding tussen Oostakker en het station Gent-Sint-Pieters. We willen dat beter en beter maken." De schepen vergelijkt met het buitenland: "Dit is een infrastructuur voor fietsers en voetgangers van hoog niveau en zie je in landen zoals Nederland en Kopenhagen. Het is breed, comfortabel en veilig."