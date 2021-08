Dit is de nieuwe Mega Mindy: Lotte Stevens volgt Free Souffriau op

De kersverse Mega Mindy krijgt ook een nieuwe tegenspeler. Studio 100 laat weten dat ze een nieuwe acteur zoeken voor de rol van Mega Toby. De inschrijvingen zijn geopend, en er volgen audities.

Acteur Louis Talpe (40) heeft in 2015 al weten dat hij niet langer in de huid van de agent/superheld wilde kruipen, omdat hij zijn carrière een andere wending wilde geven. Met succes, want Talpe speelde intussen zijn eerste hoofdrol, in de film "The racer". En vanaf 12 september is hij opnieuw in een hoofdrol te zien op Eén in de reeks "Onder vuur", over een brandweerkorps in Oostende.