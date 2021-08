Open Monumentendagen in Brussel worden 'Heritage Days' na discussie over gendergelijkheid  

Volgens Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit) is het begrijpelijk dat er commotie is. "Het is een debat dat zich al langer afspeelt langs Franstalige kant. Nederlandstaligen waren daar dan ook minder mee bezig. De Nederlandse tegenhanger 'Open Monumentendag' is wel neutraal."

Daarnaast benadrukt Smet dat de naamsverandering vooral staat voor meer inclusiviteit en coherentie. "Het gaat niet enkel om monumenten, zoals Open Monumentendagen suggereert. Er valt ook ander erfgoed te bezichtigen. Heritage Days is dus allesomvattender." Ook de keuze voor een Engelse term draagt aan die inclusiviteit bij volgens Smet. "Brussel heeft een groot internationaal publiek en Engels is de meest internationale taal."