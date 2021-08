Afghanen slaan massaal op de vlucht voor de taliban: is een nieuwe vluchtelingencrisis in de maak?

De situatie in Afghanistan heeft voorlopig geen invloed op de terreurdreiging in ons land. Dat zegt federaal procureur Frédéric Van Leeuw. Nu de taliban in Afghanistan de macht opnieuw veroverd hebben, wordt gevreesd dat onder meer terreurgroep Al Qaeda er opnieuw vaste grond zal krijgen en getolereerd zal worden door de taliban. Maar volgens Van Leeuw zal dat niet onmiddellijk gebeuren.

“Er is een recente evaluatie van het OCAD, dat in ons land de dreiging analyseert”, stelt Frédéric Van Leeuw in “De ochtend” op Radio 1 (zie audio onder). “Er is niet meteen een dreiging, omdat men vertrekt van het idee dat de taliban eerst zullen focussen op de lokale situatie. Maar we moeten wel rekening houden met het veranderen van het regime in Afghanistan.”

Van Leeuw verwijst naar het verleden. “We hebben 20 jaar geleden ook gezien dat Afghanistan onder de taliban een uitvalbasis kon worden voor andere bewegingen. De regio is ook gekend omdat er verschillende bewegingen zijn ontstaan.” De vrees dat terreurgroep Al Qaeda dus opnieuw vaste grond zal krijgen in Afghanistan, is volgens Van Leeuw niet ongegrond.

“Volgens de Amerikaanse diensten zou er binnen de twee of drie jaar wel opnieuw een dreiging kunnen ontstaan. Onze diensten volgen de situatie ook nauw op.”