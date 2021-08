Na eerdere verwoestingen: ongerustheid over erfgoed en cultuur in Afghanistan met taliban aan de macht

Hedendaagse kunstenaars in Afghanistan zijn in elk geval op hun hoede. Er zijn berichten dat artiesten hun ateliers of studio's verstoppen of zelfs hun werken doen verdwijnen uit vrees voor de taliban.

Filmregisseuse Sahraa Karimi richtte, net voor de inname van Kaboel door de taliban, een open brief tot de wereld, waar de schrik voor de taliban en hun behandeling van meisjes en vrouwen luid in doorklinkt. Sahraa Karimi is intussen uit Afghanistan weggevlucht.