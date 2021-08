Nieuwe tijdelijke fietsbrug over de Woluwelaan in Machelen: "Fietsers moeten veilig kunnen oversteken"

De werken die op 11 januari gestart zijn, zijn nodig volgens Peeters. "We kennen de Woluwelaan vandaag nog als een grijze weg waar veel hinder is. Recentelijk was er nog een dodelijk verkeersongeval. Het is dus belangrijk dat die heringericht wordt." De Woluwelaan wordt heringericht als groene boulevard met een tunnel, busbanen en fietspaden. De werkzaamheden zullen nog tot 2023 duren.