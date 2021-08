Oud-burgemeester Hilde Claes over de Pukkelpopramp: “Helpen zit in het DNA van de Hasselaar”

Claes stond voor een moeilijke keuze tijdens de Pukkelpopramp. “Toen de storm was overgetrokken, spurtte ik naar de weide. Ik moest op een bepaald moment kiezen welke richting ik uitging: naar de weide waar mijn eigen zoon stond of naar het commandocentrum”, vertelt ze. “Mijn moederhart klopte, maar mijn job als burgemeester was cruciaal. Ik was op dat moment samen met een vriendin wiens kind ook op het festival was. Zij is onze kinderen gaan zoeken en ik ben toen de hulpdiensten gaan aansturen.”