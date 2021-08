Planckendael laat zieke rode panda en haar pasgeboren jongen inslapen

"Om te overleven zijn ze tot hun 5 à 6 maanden volledig afhankelijk van moedermelk", zegt curator zoogdieren Sarah Lafaut. "Daarnaast is de rol van een moeder ook om haar jongen de kneepjes van het panda-zijn te leren. Zonder die noodzakelijke opvoeding blijken de dieren niet sociaal genoeg en begrijpen ze niet hoe ze zich moeten gedragen waardoor ze geen kans hebben op een kwalitatief, dierwaardig leven."

Volgens het dierenpark was het een erg harde beslissing. "We gaan wel wat tijd nodig hebben om dit te verwerken, maar het is wel de enige juiste keuze", aldus Lafaut. "Nu zit ons mannetje alleen, maar we zullen ongetwijfeld in de toekomst opnieuw een vrouwtje erbij krijgen."