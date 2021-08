Plopsaland De Panne moet aantal restaurants tijdelijk sluiten door groot personeelstekort

Plopsaland De Panne heeft een groot tekort aan seizoensmedewerkers en jobstudenten. Vooral de eet- en drankgelegenheden blijven onderbemand en daardoor kunnen enkele van de eetplaatsen en restaurants niet openen. "Het is de eerste keer in 21 jaar tijd dat het zo erg is dat we zelfs bepaalde delen moeten sluiten. We merken wel een effect van de coronacrisis, want tijdens de maanden dat we gesloten waren, hebben veel vaste medewerkers werk gevonden in andere sectoren", vertelt Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group.

"Maar we zien ook dat veel van onze medewerkers vertrekken om ergens anders in het zwart te gaan werken en meer te verdienen netto. Daarom vragen we de overheid om meer controles uit te voeren op de werknemers aan de kust tijdens het hoogseizoen, ook in kleinere horecazaken, want de spelregels moeten voor iedereen gelijk zijn", zegt Van den Kerkhof nog.

Plopsagroup heeft nu al beslist om volgende zomer medewerkers uit het buitenland in te schakelen in Plopsaland De Panne. "We deden dit al in België, maar nog maar in heel beperkte mate. In ons park in Duitsland deden we dat wel al op grotere schaal. Maar als we volgend jaar niet meer mensen gemotiveerd krijgen om hier te werken en de schaarste op de arbeidsmarkt zo groot blijft, dan zullen we volgend jaar 50 à 60 mensen uit het buitenland in De Panne laten verblijven om alles 100% te kunnen openen", zegt CEO Van den Kerkhof.

Het pretpark is nu op zoek naar een honderdtal medewerkers, die in de komende weken nog kunnen bijspringen. Iedereen kan solliciteren via de site van Plopsaland of kan zich ook elke werkdag aanmelden tussen 10 en 16 uur op de kantoren naast het pretpark voor een kennismakingsgesprek.