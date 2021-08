Proces tegen R&B-zanger en "seksueel roofdier" R.Kelly is gestart in New York

R.Kelly, of Robert Sylvester Kelly, bij ons vooral bekend van de hits "I believe I can fly" (1997) en "If I could turn back the hands of time" (1998), staat in New York terecht voor seksueel misbruik, mensenhandel en omkoping.

De zaak had eerder al moeten starten, maar werd meermaals uitgesteld door de coronpandemie. Later komt er nog een tweede rechtszaak in Chicago, waar de zanger wordt aangeklaagd voor soortgelijke feiten.

R.Kelly zit sinds 2019 in voorhechtenis, nadat hij in Chicago was opgepakt wegens 13 nieuwe delicten, waaronder kinderporno en obstructie van het gerecht. Die beschuldigingen kwamen bovenop de lijst met aanklachten die al tegen de zanger liepen, over onder meer misbruik van meisjes en vrouwen, het bezit van kinderporno en het betalen van zwijggeld aan slachtoffers.

De beschuldigingen gaan al lang mee: een eerste proces wegens het bezit van kinderporno dateert al van 2008. Sindsdien is R.Kelly bijna voortdurend in verband gebracht met misbruik. De documentaire "Surviving R.Kelly" uit 2019,, waarin verschillende vrouwen getuigden over misbruik toen ze nog minderjarig waren, brachten de zaken extra in de aandacht.

In New York zijn er aantijgingen van vijf vrouwen, van wie er drie minderjarig waren toen het misbruik zou hebben plaatsgevonden. R.Kelly pleit onschuldig.