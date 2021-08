Staatssecretaris Mahdi over evacuaties uit Afghanistan: "Prioriteit bij Belgen, dan mensen die band hebben met ons"

Veel Belgen in Afghanistan hebben momenteel kritiek op de Belgische overheid. Er is te laat gereageerd en ook nu krijgen ze weinig info, klinkt het. "De overheid zei sinds 7 augustus al dat mensen beter niet in Afghanistan konden blijven", zegt de staatssecretaris. "Heel wat mensen zijn zelfs nadien nog vertrokken, om familie te bezoeken of een huwelijksfeest. Dat is jammer. Het is allemaal heel snel gegaan, ook voor die mensen. Nu moeten we proberen zo snel mogelijk alles in orde te krijgen."