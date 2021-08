Stad Antwerpen tevreden met groen licht voor trams: "Wordt een grote verbetering"

De Vlaamse regering wil op termijn 288 verkeerslichten in Gent en Antwerpen uitrusten met een systeem waardoor trams er altijd groen licht krijgen. Concreet gaat het om een soort van gps-systeem waarbij trambestuurders een signaal kunnen sturen naar een verkeerslicht, waardoor het op groen springt. Als test zijn op dit moment al tien trams op de Gentse tramlijnen 2 en 4 uitgerust met het systeem, ook de kusttrams hebben het al.

Antwerps schepen voor mobiliteit Koen Kennis is enthousiast over het project. "Ik ben erg tevreden dat Vlaanderen actie onderneemt om de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren. Zeker omdat we zo de trams van de verschillende park-and-rides van en naar het centrum kunnen versnellen. Daardoor worden ze een veel interessanter alternatief om snel in de stad te geraken."

De stad hoopt nu dat er in Antwerpen ook al sneller een proefproject kan komen. Bijvoorbeeld op tramlijn 1, tussen de park-and-ride Luchtbal en het Zuid.