Steekpartij in gevangenis Wortel: gedetineerde (45) in levensgevaar

Gisterenmiddag is de politie van zone Noorderkempen opgeroepen voor een steekpartij in de gevangenis van Wortel, bij Hoogstraten. "In een cel had een 28-jarige man een celgenoot van 45 jaar aangevallen met een steekwapen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dat steekwapen precies is. Het slachtoffer heeft wel levensgevaarlijke steekverwondingen opgelopen waarmee hij naar het ziekenhuis is gebracht", legt parketwoordvoerder Kristof Aerts uit.

De dader is momenteel in isolatie geplaatst in de gevangenis. Wat zijn motief was, moet nog onderzocht worden. "Momenteel is er nog te veel onduidelijk om daar iets over te zeggen. We hebben wel beslist om de onderzoeksrechter te vorderen voor poging tot moord", aldus Aerts. De man zal later op de dag voor de onderzoeksrechter verschijnen, het parket vraagt dat hij aangehouden blijft.