Steunfonds Pukkelpop houdt er na tien jaar mee op: "Bedrag wordt tot op laatste euro uitbetaald"

Meteen na de catastrofe kwam er grote solidariteit op gang en werd een Steunfonds opgericht. Particulieren, bedrijven maar ook veel groepen en muzikanten kwamen met geld over de brug voor de slachtoffers. De meeste giften waren anoniem, maar bekende artiesten als Eminem of Foo Fighters grepen ook naar hun chequeboekje. In de eerste twee jaar kwam er meer dan 600.000 euro binnen, daarna verminderden de giften.