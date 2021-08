Studenten op zondagavond weer goedkoop van station Hasselt naar hun kot: "Taxi zet hen af voor de deur."

“In 2019 zijn we met de taxidienst gestart omdat we merkten dat studenten op zondagavond moeilijk op hun kot geraakten”, gaat Vanheusden verder. “Maar liefst 410 studenten maakten toen gebruik van het goedkope vervoersmiddel. Omdat studenten tijdens de coronacriris niet op de campus moesten zijn, en dus ook minder tijd doordachten op kot, werd de dienst een tijdlang stopgezet. Maar dat is nu dus weer veranderd. We hopen op een normaal academiejaar waarin kotstudenten zich op zondagavond terug naar Diepenbeek en Hasselt centrum verplaatsen!”