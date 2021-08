Ternat zoekt nieuwe bestemming voor kasteel Kruikenburg en kasteel De Mot

Kasteel De Mot is het voormalige gemeentehuis van de gemeente Ternat. Na de intrek in de nieuwbouw in 2015 kwam dit gebouw leeg te staan. “In 2020 hebben we in het oude gemeentehuis voorlopig de fietsbibliotheek ondergebracht", zegt schepen van Ergfoed Gunter Desmet (CD&V). "Zo blijft het gebouw niet leegstaan en heeft dit een nuttige bestemming. De laatste jaren hebben we al verschillende kleinere werken uitgevoerd om het gebouw in goede staat te houden, maar op termijn zal een grondige restauratie nodig zijn. Om die goed te kunnen doen, moeten we natuurlijk weten wat op termijn de nieuwe bestemming is."