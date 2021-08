In de tram voor het rode licht? In Gent en Antwerpen zet de bestuurder het licht voortaan gewoon op groen

Hoe werkt dat precies? Via een zogeheten korte afstandsradio. De trambestuurder stuurt via de gps een signaal uit naar de verkeerslichten wanneer hij/zij in aantocht is, waardoor het licht dan op groen springt. De technologie wordt al gebruikt in de kusttram. Ook in Antwerpen zijn sommige trams en kruispunten al uitgerust met bepaalde (andere) systemen om voorrang te krijgen op kruispunten.