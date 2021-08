Tweede nacht op rij ingebroken in strandbar in Koksijde

In strandbar en speeldorp "Beach Village" in Koksijde is er deze nacht voor een tweede nacht op rij ingebroken. De eigenaar kon de daders via camerabeelden op zijn smartphone op heterdaad betrappen. Na een achtervolging door de politie kon uiteindelijk één van de daders gevat worden. "Na een zwaar zomerseizoen hakken deze inbraken er bij ons wel in", zegt uitbater Ward Vandewalle.